Policoro, arrestato un uomo per spaccio di droga

Creato Sabato, 03 Febbraio 2018 11:10

Nella giornata di ieri, 02 febbraio 2018, nel corso di mirati servizi di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti e di reati contro il patrimonio, a Nova Siri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Policoro hanno fermato una Alfa Romeo 156 con a bordo due soggetti, di cui il proprietario, F.G., trentaquattrenne di Scanzano Jonico,dopo essere stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare, veniva trovato in possesso di sei grammi circa di sostanza stupefacente del tipo marijuana già suddivisa in dosi. Le operazioni di ricerca dello stupefacente sono state estese anche al domicilio dell’uomo e hanno consentito di rinvenire ulteriori ventinove grammi circa di sostanza stupefacente dello stesso tipo nonché un bilancino di precisione, vario materiale per il confezionamento e la somma di euro 910,00 in banconote di vario taglio ritenuta provento di attività di spaccio. Tutto quanto rinvenuto veniva sottoposto a sequestro. A conclusione degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Commenta l'articolo