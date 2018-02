Itrec Rotondella, incontro con i sindaci del Metapontino

08 Febbraio 2018

E' pronto il progetto finalizzato ad aumentare la rete dei piezometri per la messa in sicurezza e il monitoraggio dell'area interessata dalle attività del Centro di ricerche Enea Itrec di Rotondella. E' quanto si è appreso nell' incontro svoltosi oggi, nella sede della Regione Basilicata, a Potenza, convocato dall'assessore regionale all'Ambiente, Francesco Pietrantuono, al fine di fare il punto della situazione insieme ai sindaci del Metapontino. "Si è trattato – afferma l'assessore Pietrantuono - di una tappa intermedia per una verifica sugli impegni assunti nell'ultima conferenza di servizi". All'incontro hanno partecipato tra gli altri, i rappresentanti di Sogin, Enea, Arpab, Asm, e dei comuni di Rotondella, Policoro, Scanzano Jonico, Colobraro, Valsinni, Bernalda, Montalbano Jonico e Nova Siri. "L'incontro – afferma l'assessore Pietrantuono – è stato molto utile per aggiornare i sindaci sul cronoprogramma delle attività anche a seguito della costituzione del Tavolo permanente dei sindaci. Dal confronto con i rappresentanti di Enea e Sogin è emerso che il cronoprogramma, definito nell'ultima conferenza di servizi, in merito alle attività di monitoraggio, messa in sicurezza e rimozione della causa di inquinamento è a buon punto. E questo ci consente di programmare già probabilmente entro la fine del mese di febbraio una nuova conferenza di servizio per avviare rapidamente i lavori relativi ai progetti presentati. Fra cui anche la rimozione dei serbatoi che hanno causato l'inquinamento e per i quali occorre solo un'ultima condivisione con Ispra".

