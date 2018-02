Policoro, nasce «106 Express», un nuovo giornale free press lucano

Sul versante jonico della Basilicata verrà distribuito, nei principali luoghi di aggregazione, a partire dalle prossime settimane, un nuovo giornale free press (periodico cartaceo e web a diffusione gratuita): si tratta di “106 Express”. La presentazione ufficiale avverrà sabato 24 febbraio, alle ore 18, con un incontro aperto al pubblico presso la biblioteca comunale “M. Rinaldi” in piazza Eraclea a Policoro. L’iniziativa editoriale nasce con l’intento di analizzare temi concernenti il mondo dell’agricoltura, del turismo, dell’economia, della cultura, della società più in generale, attraverso l’utilizzo di professionisti. Saranno trattati, inoltre, temi concernenti problematiche che attanagliano il territorio e saranno forniti, verosimilmente, spunti per ipotetiche soluzioni. Non mancheranno spazi dedicati a momenti ludici, alla salute, al benessere e all’operato svolto dalle associazioni presenti su tutto il territorio. Sarà presente, altresì, una rubrica dedicata a coloro che risiedono o sono domiciliati in Basilicata ma originari di altre comunità. L’informazione sarà sostenuta da una sorta di “giornalismo partecipativo”, un collettivo di cui fanno parte anche il giornale online “IlMetapontino.it” e la web tv “Jonica.tv”. Ogni mese, a corredo dell’uscita del periodico cartaceo, in un primo momento presente con 5.000 copie, si terranno incontri tematici aperti ad un pubblico vasto ed eterogeneo (agricoltura, economia, cultura, salute, turismo) che saranno trasmessi on-line. In ultimo, il periodico cartaceo sarà presente anche sul web in formato scaricabile eBook 2.0. Quest’ultimo formato sarà diffuso agli Istituti di Cultura Italiana all’estero, alle Associazioni dei lucani nel mondo, a tour operator e non solo. Sul sito sarà inoltre possibile inviare curiosità e notizie alla redazione.

