Policoro, nigeriano si rifiuta di mostrare documenti, spintona poliziotti e scappa

Creato Sabato, 17 Marzo 2018 14:53

POLICORO – Nell’ambito dei controlli sul territorio, agenti della Polizia di Stato questa mattina nella cittadina jonica hanno fermato un uomo di nazionalità nigeriana che si trovava all’ingresso di un supermercato intendo a chiedere qualche moneta ai passanti. Alla richiesta dei documenti da parte dei poliziotti, l’uomo si è rifiutato di fornire le proprie generalità, spintonando gli agenti e scappando. E’ stato rintracciato poco dopo ed accompagnato in Questura. Per i due agenti sono state necessarie le cure presso il pronto soccorso dell’ospedale “Papa Giovani Paolo II°”. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Redazione BN.net

