A Scanzano Jonico prima pietra per l’abitazione della pace. Idea del premio Nobel Betty Williams

“L’Abitazione della pace” a Scanzano Jonico. Costo complessivo due milioni e mezzo di euro. Sarà ubicata in località Terzo Cavone. La prima pietra verrà posta domani mattina alle 11,30. Una struttura voluta dal premio Nobel per la Pace 1976 Betty Williams, membro insieme con Enzo Cursio candidato al premio Nobel per la pace 2018, della Fondazione città della pace regista di questa importante iniziativa. Fù proprio la Williams che nel 2015, presentò alla Fondazione, l’idea di realizzare l'Abitazione della Pace nell'area designata nel 2003 dal Governo per ospitare il deposito unico nazionale delle scorie nucleari. “Un connubio – spiega il Sindaco di Scanzano Ripoli, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione– nato appunto in quella sciagurata circostanza. Con il venir meno del famoso decreto, Betty Williams pensò bene di caldeggiare l’idea di costruire una struttura proprio nel luogo dove era stato individuato il sito unico per il deposito delle scorie nucleari”. Una struttura a forma di farfalla con tre appartamenti su una superficie totale di circa 300 metri quadrati che accoglierà i rifugiati e i loro bambini. “È un momento importante e significativo– precisa il Sindaco di Scanzano Jonico – Raffaele Carmelo Ripoli –per la comunità di Scanzano Jonico”. Un progetto che prevede una struttura modulare, realizzata con tecnologie innovative. “Il progetto – continua il Sindaco Ripoli – è stato realizzato da un architetto di fama mondiale qual’è appunto Mario Cucinella”, siciliano di Palermo. Mario Cucinella nel 2009 ha vinto il premio MIPIM, Marché International des Professionnels d'Immobilier, nella categoria green building con il Centre for Sustainable Energy Technologies, CSET. Due anni dopo, nel 2011 vince di nuovo il prestigioso premio nella stessa categoria con la sede centrale italiana della 3M. “Il progetto è stato possibile concretizzarlo – continua Ripoli – grazie all’aiuto di due grossi imprenditori che hanno svolto la funzione di sponsor come Nicola Benedetto e Pasquale Natuzzi che hanno messo a disposizione il grosso delle risorse”. Previsione della fine dei lavori: “Tenuto conto di possibili varianti in corso d’opera – conclude il Sindaco di Scanzano, Ripoli, ci auguriamo di inaugurarla per fine anno”.

