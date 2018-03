500 Candonga Fragola Top Quality® Point in tutt’Italia

Creato Lunedì, 26 Marzo 2018 12:32

Il Club Candonga®, il consorzio lucano impegnato nella produzione della varietà Sabrosa a marchio Candonga Fragola Top Quality®, seleziona 500 Candonga® Point tra le frutterie di tutt’Italia. Gli amanti della nostra fragola, unica per proprietà organolettiche e provenienza, possono trovare i punti vendita autorizzati sul sito http://www.candonga.it/. I Candonga® Point, caratterizzati da un espositore dedicato, una vetrofania e degli apprendimenti colorati e informativi, consentono ai consumatori di trovare fragole sempre fresche da gennaio a giugno. I Candonga® Point sono riforniti quotidianamente dai grossisti dei mercati generali italiani che ricevono la produzione direttamente dai soci del Club Candonga® dopo solo 12-14 ore dalla raccolta, grazie ad una logistica efficiente ed integrata. Il progetto nasce dalla volontà di stabilire un rapporto diretto con i nostri consumatori finali che apprezzano la Candonga Fragola Top Quality® per varietà e provenienza e offrire un supporto pubblicitario alla vendita dei dettaglianti. Freschezza e qualità superiore caratterizzano la Candonga Fragola Top Quality® prodotta con amore dai soci del Consorzio. Coltivata nella pianura del Metapontino con tecniche di produzione sostenibili, la fragola Candonga Top Quality® si distingue per la bellezza dei suoi frutti di forma conica e colore brillante, per la polpa soda e aromatica ed elevate proprietà organolettiche. Alcune delle sue proprietà sono: 27 Kcal per 100 g (perciò indicata nelle diete ipocaloriche e ipoglicemiche), un elevato contenuto di vitamina C, potassio e fibre. La fragola del Club Candonga® è disponibile in tutti i Candonga® Point e dal 26 marzo al 15 aprile è possibile degustarla al Fico Eataly World, presso la frutteria il Pomo e lo store Eataly World.

