Un milione di euro per l’Utic e la Rianimazione dell’Ospedale di Policoro

Creato Mercoledì, 28 Marzo 2018 21:10

Saranno appaltati entro l’estate i lavori di ammodernamento dell’Utic e della Rianimazione di Policoro. La notizia è di qualche giorno fa. L’Azienda Sanitaria di Matera, tramite il proprio ufficio stampa ha comunicato che l’investimento è di circa 1 milione di euro. Una spesa con l’obiettivo di creare spazi più ampi e moderni.“L’investimento complessivo – prosegue la nota –è interamente finanziato dalla Regione Basilicata e si concentrerà, oltre che sui locali di Utic e Rianimazione, sull'adeguamento dell'impiantistica e del comfort alberghiero. È un intervento che si aggiunge a quelli già previsti per una netta riqualificazione anche del Pronto Soccorso. “Come sempre, l'Azienda– si legge ancora nella nota - parla per atti concreti. Dopo una prima fase di studio, e grazie al sostegno della Regione Basilicata, l'ospedale di Policoro avrà nei prossimi mesi un'Utic e una Rianimazione modernissime. Di cui potranno beneficiare i cittadini della fascia jonica ed i molti turisti che d'estate affollano le nostre coste”. Il sostegno economico della Regione Basilicata proviene da accordi di programma integrativi per gli investimenti nella sanità, sottoscritto nel 2016, con il Ministero della Salute. Accordi che in precedenza hanno già permesso di finanziare interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. In particolare la struttura sanitaria di Policoro ha già beneficiato di 1,4 m di euro per il completamento lavori di ampliamento e ristrutturazione tecnologico-impiantistica ed adeguamento alle norme di sicurezza. Altrettante risorse per l’innovazione tecnologica patrimonio P.O. “Giovanni Paolo II” di Policoro.

Oreste Roberto Lanza

