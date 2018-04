Dal sole della Basilicata a Fico Eataly World. Successo per la Candonga Fragola Top Quality

Creato Martedì, 03 Aprile 2018 14:47

La fragola CandongaTop Quality® festeggia la primavera portando il suo profumo e colore intenso presso la bottega dell’ortofrutta il Pomo, e facendo conoscere le sue peculiarità al pubblico di Fico Eataly World dal 26 marzo al 15 aprile. Maurizio Marioloni, amministratore delegato del Pomo, esprime piena soddisfazione per il successo ottenuto dalla Candonga Fragola Top Quality® nella prima settimana di presenza aFICO: “la prima settimana ha registrato vendite molto positive a riprova che il consumatore finale apprezza il prodotto di altissima qualità.Siamo orgogliosi di ospitare CandongaFragola Top Quality® presso il nostro punto venditaauspicando che la sua presenza possa diventare un appuntamento fisso per i prossimi anni. Un ringraziamento speciale a Carmela Suriano per la sua grandissima disponibilità”. Carmela Suriano, CEO del Club Candonga®, commenta la prima settimana di presenza del brand Candonga Fragola Top Quality® a FICO: “Fico è il più grande parco agroalimentare del mondo, dove sono presenti le eccellenze dell’ortofrutta italiana; il contesto ideale dove far conoscere la fragola Candonga Top Quality®, coltivata solo in Basilicata da produttori riuniti nel Club Candonga®. Un’esperienza molto positiva quella di FICO che conferma il gradimento da parte dei consumatori per una fragola unica per caratteristiche organolettiche e provenienza. Il nostro claim“Dal Sole della Basilicata” rimarca l’unicità della Candonga Fragola Top Quality®prodotta contecniche colturali sostenibili e rispettose dell’ambiente, in una regione caratterizzata da un clima mite e terreni fertili”. Inoltre la fragola si può apprezzare anche in cucina grazie alla collaborazione con alcuni punti ristoro che propongono ai loro clienti le pietanze preparate con la fragola Candonga Top Quality®: Il ristorante vegetariano Il Giardino propone all’interno del suo menù il “Risotto alla fragola”, mentre presso l’Osteria dei Borghi è possibile assaggiare la “Cheescake alle fragole con crema di fragole” e presso il ristorante Bell’Italia viene servita la “Zuppa fredda di fragola Candonga con gelato di crema alla bolognese e ristretto al balsamico”. Tre modalità diverse per apprezzare la dolcezza ed il gusto intenso di una fragola di qualità.

Informazioni di prodotto

Candonga Fragola Top Quality® è il marchio commerciale della varietà Sabrosacoltivata da un selezionato numero di produttori riuniti nel Club Candonga®. Terreno, clima e acqua, insieme al rigido Manuale di Qualità che impone metodi a basso impatto ambientale e costanti controlli qualitativi, la rendono unica. Raccolta, selezione e confezionamento sono eseguiti scrupolosamente a mano per preservarne bellezza, profumo e sapore. Il risultato è un prodotto con caratteristiche uniche: una forma conica allungata, un colore rosso brillante, calibro medio-grande e un profumo pieno e avvolgente.

INFO E CONTATTI: CLUB CANDONGA® Soc. Coop. Consortile, Via Salvador Allende 19. 75025 Policoro, MT t/f: 0835 98 59 16. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Commenta l'articolo