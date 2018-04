Policoro, auto esce fuoristrada e si ribalta

Questa mattina verso le ore 10,00 in via Lazio a Policoro, alle spalle del Comando dei Vigili del Fuoco, un’automobile con alla guida un signore anziano è uscita fuoristrada andando a sbattere su due auto in sosta, provocando cosi il ribaltamento del mezzo. Sul posto sono prontamente intervenuti la Polizia Municipale, Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure e trasportato l’uomo in ospedale con delle ferite alla testa. Le condizioni dell’uomo al momento non sembrano destare preoccupazione.

Cla Sol

