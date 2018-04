Fiamme nel piazzale dell’Apofruit a Scanzano Jonico

Creato Martedì, 10 Aprile 2018 09:49

Sono passate da poco le ore 22.00 di ieri sera quando un forte boato accompagnato da improvvise fiamme hanno avvolto il piazzale dell’Apofruit di Scanzano Jonico. In fiamme casse di plastica, pedane ed altro materiale presente all’interno del piazzale. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Policoro insieme a Polizia e Carabinieri. Non si esclude la natura dolosa. In questa direzione sono orientate le indagini degli inquirenti. Inoltre, a pochi chilometri dallo stabilimento è stata ritrovata un’automobile in una scarpata, uscita fuoristrada. Molto probabilmente potrebbe essere l’auto degli attentatori che nel tentativo di fuga, hanno perso il controllo del mezzo, per fuggire poi a piedi nei campi.

Cla Sol

