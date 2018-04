Policoro, acqua non potabile. Controlli in corso

Creato Martedì, 17 Aprile 2018 21:21

La contaminazione da trialomentani, sostanze tossiche, sia per ingestione che per inalazione, sarebbe stata riscontrata, secondo dichiarazioni di addetti ai lavori, al serbatoio comunale di Acquedotto Lucano all’interno dell’abitato di Policoro. I valori sarebbero nei due prelievi, tra i 45 ed i 46 mcg/l (limite di legge a 30mcg-L). Per cui a seguito dell’ordinanza del Sindaco, non è consentito l’utilizzo dell’acqua per usi potabili e della preparazione di cibi fino a nuova comunicazione, ma solo per igiene personale e la pulizia in genere. Acquedotto Lucano e Arpab stanno svolgendo verifiche sulla qualità dell’acqua erogata. A quanto pare la causa sarebbe l’eccessivo utilizzo di cloro e derivati all’interno del serbatoio comunale. Da domani saranno in distribuzione sacchetti di acqua potabile per consentirne il pronto utilizzo da parte della cittadinanza. Sono già attive alcune autobotti con la distribuzione di acqua nei pressi del Municipio e dell'ospedale.

Redazione

