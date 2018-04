Policoro, un arresto per spaccio di droga

Creato Giovedì, 19 Aprile 2018 13:55

POLICORO - SCANZANO JONICO: Il 19 aprile 2018, dalle prime ore della mattina, nelle giurisdizioni dei Comuni di Policoro e Scanzano Jonico, al fine di prevenire e reprimere varie fenomenologie criminali, è in corso un servizio straordinario di controllo del territorio mediante l’impiego dinumerose pattuglie del Comando Compagnia di Policoro, coadiuvate dal Nucleo Cinofili di Tito. Nel corso del servizio, finalizzato al contrasto di varie forme di illegalità ed in particolare di reati contro il patrimonio, la persona ed in materia di stupefacenti, sono stati eseguiti diversi posti di controllo lungo le principali arterie stradali, identificate circa 80 persone a piedi ed a bordo diautoveicoli nonché ispezionatialcuni esercizi pubblici dislocati nei luoghi sopramenzionati.In tale contesto, i militari operanti hanno proceduto a denunciare in stato libertàuna persona, S.E., classe 87, per il reato di porto abusivo di armi in quanto, a seguito di perquisizione, veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama della lunghezza di cm. 8,5 che veniva sottoposto a sequestro. Inoltre, nell’ambito del medesimo servizio, in Policoro, viale Salerno, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Policoro, hanno fermato e tratto in arresto A.B., cinquantenne pregiudicato, in esecuzione di ordinanza applicativa della misura della custodia cautelarein carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Matera, su conforme richiesta della medesima Procura, in quanto ritenuto responsabile di aver reiteratamente ed in modo continuativo ceduto dosi di cocaina. In particolare, nel mese di febbraio 2018 si è reso responsabile della vendita di circa 5 grammi di stupefacente nei confronti di altro soggetto, dietro pagamento di euro 300,00, esattamente 60,00 euro/gr.. Anche l’acquirente è stato deferito in stato di libertà per il reato di spaccio di stupefacenti e nella giornata odierna è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, poiché, accertato che dal quantitativo acquistato erano ricavabili 18 dosi di cocaina, si è ritenuto che la sostanza non fosse destinata all’uso personale bensì al mercato di scambio. L’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Matera a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

