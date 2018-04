Contrabbando di sigarette, una denuncia

Creato Giovedì, 19 Aprile 2018 19:38

Trovato in possesso "di 165 pacchetti di sigarette estere di varie marche di contrabbando, sprovvisti del previsto contrassegno del Monopolio di Stato per un totale di 3,3 kg di tabacco di qualità non controllata", nel Metapontino, un cittadino albanese è stato denunciato dalla Guardia di Finanza. Nei confronti dell'uomo i finanzieri della Brigata di Metaponto di Bernalda (Matera) hanno inoltre elevato sanzioni amministrative per circa 17 mila euro. I tabacchi sono stati sequestrati.

