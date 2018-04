Emergenza acqua nel metapontino. Domani prelievi di Aquedotto Lucano e Arpab

Creato Venerdì, 20 Aprile 2018 23:54

È di appena qualche giorno fa, precisamente il 19 aprile 2018, il comunicato dell’acquedotto lucano a proposito dell’annosa questione che ha interessato i Comuni di Policoro, Nova Siri e in ultimo Scanzano Jonico. “Le analisi eseguite dall’ Acquedotto lucano- recita il comunicato- sulla rete idrica alimentata dal potabilizzatore di Montalbano jonico, a servizio anche del territorio di Policoro e di quello di Nova Siri Marina, stanno confermando la buona qualità dell’acqua erogata e nessun superamento dei limiti di trialometani. Le ordinanze dei Sindaci dei Comuni interessati sono state emesse a scopo cautelativo e relativamente ai soli usi alimentari a seguito degli esiti di un campionamento effettuato dall’Arpab nei giorni scorsi, sulla base del quale risulterebbe il superamento della soglia di trialometani (30 microgrammi per litro). Si tratterebbe in sostanza della conseguenza del normale trattamentodi clorazione dell’acqua. I trialometani , infatti si formanonell’acqua destinata al consumoumano soprattuttocome risultatodella reazione del cloro con la materia organica presente naturalmente nelle acque grezze. Tale fenomeno non ha alcuna correlazione con altre problematiche ambientali. Le analisi successive svolte dall’acquedotto lucano hanno confermato la buona qualità dell’acqua, cosi come quelle ulteriori svolte da un laboratorio accreditato. In attesa di nuovi riscontri”. In sostanza pur in attesa di ulteriori riscontri l’acquedotto lucano dichiara che l’acqua per il normale consumo può essere utilizzata tranquillamente. Pero, poi, alla fine del comunicato si dice:“in attesa di nuovi riscontri, l’acquedotto lucano,ha disposto il servizio sostitutivoa mezzo autobotti in entrambi i Comuni: a Nova Siri, in via della Libertà, Anfiteatro Totò e in via Magna Grecia. A Policoro, in piazza Montesano, piazza del Municipio, via Vittorio Veneto, in via Siris, oltre una mobile a servizio delle zone rurali. A Scanzano in piazza del commercio, in via Rossini e in via Molino”.

Situazione Policoro: Il Sindaco di Policoro ha comunque posto in essere ulteriori azioni a chiarimento della vicenda. “Abbiamo intrapreso – sottolinea il primo cittadino di Policoro Enrico Mascia – azioni ufficiali nei confronti della prefettura, dell’Arpab, di Acquedotto Lucano compreso l’azienda sanitaria di Matera. La nota inviata al prefetto di Matera riscontrata in tempo reale comunicava di aver chiesto chiarimenti precisi all’ente erogatore. Nei prossimi giorni, poi, dopo che si saranno stabilizzate le circostanze emergenziali a cui abbiamo dato priorità, chiederemo a tutti gli enti preposti di informare il Comune quotidianamente sulle attività messe in campo per capire se la risorsa idrica sia ritornata nei valori previsti” Nelle ultime ore ci sono stati degli aggiornamenti visti la diversità di dati forniti dall’Acquedotto Lucano e la stessa Arpab.

Situazione Scanzano Jonico: “In data odierna – precisa subito il Sindaco di Scanzano Raffaello Ripoli raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione – in Prefettura a Matera è stata convocata una riunione tra i Sindaci interessati alla questione, quindi Enrico Mascia, Sindaco di Policoro, Lucio Stigliani Sindaco di Nova Siri e la mia persona come Sindaco di Scanzano e i tecnici dell’Acquedotto Lucano, quelli dell’Arpab e l’Asl di Matera. In questo incontro abbiamo chiesto ai tecnici interessati i motivi di questa preoccupante situazione. Le risposte sono state contraddittorie. Per l’acquedotto lucano il problema non esiste perché i valori sono nella regola. L’Arpab invece ha sostenuto il contrario” Situazione paradossale e di piena incertezza. “Certamente – continua Raffaello Ripoli, Sindaco di Scanzano Jonico – alla luce anche del fatto che i dati più attendibili paiono essere quelli dell’Arpab che è l’ente che controlla l’Acquedotto Lucano. A questo punto abbiamo deciso che nella giornata di domani, 21 aprile,alla stessa ora e nello stesso momento nei diversi comuni interessati i tecnici dei due enti preleveranno dei campioni di acqua facendo le analisi con le stesse metodologie.Credo che entro lunedì sapremo tutto e potremmo decidere se revocare l’ordinanza o continuare con il divieto rivolgendoci ad un istituto superiore probabilmente l’ISPRA -Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”. Abbiamo cercato di rintracciare telefonicamente, senza riuscirci, Lucio Stigliani, Sindaco di Nova Siri per conoscere lo stato attuale nel suo Comune. Questo al momento il dato di fatto. La situazione non chiarisce i veri motivi di questa incresciosa vicenda. Nel frattempo nelle ultime ore si aggiungono anche Montescaglioso e Metaponto Lido nell’elenco dei comuni interessati dall’emergenza acqua. A darne notizia è l’Asl tramite un comunicato ufficiale diramato dall’Arpab.

Oreste Roberto Lanza

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Commenta l'articolo