Scanzano, carabinieri arrestano 4 persone con pistola semiautomatica

Creato Sabato, 21 Aprile 2018 13:53

SCANZANO JONICO - Nella notte del 21 aprile 2018 i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Policoro, impegnati in un servizio di perlustrazione sul territorio di Scanzano Jonico unitamente ad altre pattuglie della Compagnia di Policoro, notavano all’altezza del km 431+800 della Strada Statale 106, uscita Scanzano nord, un’autovettura Fiat Punto con a bordo quattro persone che, in relazione al luogo, all’orario, al numero degli occupanti e ai recenti episodi criminali che hanno interessato quel territorio, destava particolare sospetto. Pertanto, i militari decidevano di fermare il veicolo e procedere al controllo; proprio in questa fase, gli occupanti del mezzo tentavano di disfarsi di una pistola semiautomatica “tipo guerra” cal. 7,65, gettandola dal finestrino. Tuttavia, grazie alla prontezza dei Carabinieri che non si lasciavano sorprendere da questa azione diversiva, l’arma è stata immediatamente recuperata e sottoposta a sequestro. Conclusi gli accertamenti, i quattro uomini, di cui tre pluripregiudicati e tutti provenienti dalla provincia di Bari, sono stati arrestati per il concorso nel porto abusivo di arma da fuoco nonché ricettazione, trattandosi di una pistola oggetto di furto perpetrato in Corato circa due anni fa. Gli arrestati sono stati condotti presso la casa circondariale di Matera, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria ed in attesa del giudizio di convalida.

Commenta l'articolo