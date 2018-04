Nasce il comitato intercomunale del Metapontino

Creato Lunedì, 23 Aprile 2018 23:21

“Le tante criticità di questo ultimo periodo nel Metapontino tutto, la confusione che alcune di esse hanno creato, vedi la questione dell'acqua potabile, la non risposta che esse hanno ricevuto, ci hanno indotto a creare un comitato intercomunale affinchè i cittadini possano trovare punti di riferimento stabili al quale rivolgersi per ottenere risposte.”

È quanto dichiarano i consiglieri comunali di minoranza Rocco Leone, Pasquale Cariello, Marcello Maffia, Gianluca Modarelli e il vice sindaco di Montescaglioso Rocco Oliva, che lunedì mattina si sono incontrati per creare questa sorta di Comitato a servizio del cittadino ma non solo.

“Il nostro obiettivo – continuano - è quello di svolgere il ruolo che i cittadini ci hanno affidato e farlo anche al di fuori delle aule consiliari di riferimento. Il territorio che andiamo a difendere è unico, sia esso si chiami Scanzano, Policoro, Montalbano jonico,ecc... non esistono divisioni quando a parlare sono i problemi comuni che questo territorio vanno a minare. Il problema dell'acqua ha messo chiaramente in luce le difficoltà che le diverse istituzioni preposte hanno, questo ha aumentato ancora una volta il gap tra le ististuzioni e i cittadini.”

“Bene -continuano i consiglieri- noi questo Gap vogliamo annullarlo, vogliamo infatti essere l'istituzione a cui il cittadino può fare riferimento. Nostra intenzione non é sostituirci alle Amministrazioni ma anzi quello di coadiuvarle per la risoluzione dei problemi. Chiunque voglia far parte del nostro Comitato è ben accetto e siamo a sua disposizione.”

“Il Metapontino – concludono - non può essere lasciato solo e in balia di se stesso soprattutto in questo periodo storico cruciale per la nostra Regione. Il motore pulsante della Basilicata merita attenzione e soprattutto merita rispetto.

Questo è quello che cercheremo, attraverso il nostro lavoro, di fare, cercheremo di rispettarlo.”

Commenta l'articolo