I dati odierni dell’Arpab fanno rientrare l’allarme acqua nel metapontino

Creato Martedì, 24 Aprile 2018 21:38

Emergenza acqua nel Metapontino. Tutto rientrato. I valori nella norma. L’acqua ritorna a uscire dai rubinetti. I dati dei prelievi sono freschi di giornata e raccontano valori rientrati nella norma per i Comuni di Policoro, Nova Siri, Bernalda, Montescaglioso e Scanzano Jonico, quest’ultimo, primo Comune che aveva sollevato da subito la presenza dei trialometani nell’acqua potabile. “Appena qualche ora fa – sottolinea Raffaello Ripoli, Sindaco di Scanzano Jonico- ho provveduto a revocare l’ordinanza con cui fin da prima del 19 aprile scorso avevo vietato l’uso dell’acqua a scopo potabile a causa della presenza di valori di tralometani oltre la soglia prevista per legge”I prelievi in contraddittorio sono stati eseguiti sabato scorso alla presenza dei tecnici dell’acquedotto pugliese e di quelli dell’Arpab , alla stessa ora e nello stesso momento nei Comuni interessati dalla rilevante questione. Oggi i risultatisono stati divulgati dall’Azienda sanitaria di Matera e comunicati ai vari Comuni interessati a cui è stata proposta la revoca delle ordinanze sindacale. La comunicazione è protocollata con il numero 20180024640 e ha per oggetto “rientro nei limiti del D.Lgs numero 31 del 2 febbraio 2001”. Alla comunicazione dell’ente sanitario materano è allegata quella dell’Arpab, ente gestore dell’Acquedotto Lucano che in pari data comunicava i risultati delle determinazioni analitiche per la ricerca del parametroTrialometani nei campioni prelevati dall’acqua destinata al consumo umano. I prelievi per Policoro sono stati fatti dal serbatoio presente in località Acina Pura che ha dato un parametro di 21 microgrammo a litro. Per Bernalda il prelievo fatto dal serbatoio sito in località demanio campagnolo basso ha dato un valore di 29 microgrammo a litro. Per Scanzano Jonico l’acqua prelevata dal proprio serbatoio ha dato un parametro numerico pari a 23 microgrammo a litro rispetto ai 37 di qualche giorno fa. “Il Comune in ogni caso – precisa il primo cittadino di Scanzano Jonico, Ripoli – resta vigile e attento osservatore sulla questione per non incorrere nuovamente in futuro su rischi su una risorsa, quella dell’acqua, bene primario per tutte le comunità dei paesi che hanno dovuto sopportare questo gravoso disagio”. Il dato più basso è stato riscontrato per il Comune di Policoro e appunto Scanzano Jonico.

Oreste Roberto Lanza

