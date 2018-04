Sorpreso con un chilo di marijuana. Arrestato dai carabinieri di Policoro

POLICORO – Nel primo pomeriggio di ieri, una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile Carabinieri di Policoro, nell’ambito dei servizi perlustrativi per la prevenzione di reati in genere, intensificati a seguito di recenti fatti di cronaca che hanno interessato in particolare i comuni di Policoro e Scanzano Jonico, fermava lungo la S.S. 106 Jonica direzione Reggio Calabria e procedeva al controllo di un’autovettura con a bordo una persona, classe ’83, di origine calabrese e con precedenti di polizia. I militari operanti, insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, eseguivano le operazioni di perquisizione veicolare e personale, rinvenendo nel vano motore e nel bagagliaio, molto ben occultate, due buste in plastica contenenti complessivamente circa 1.100 grammi di marijuana, immediatamente sottoposta a sequestro. Visto l’ingente quantitativo di droga, destinato senza dubbio al mercato dello spaccio, B.D., veniva arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed accompagnato presso il carcere di Matera, ove si trova tuttora in attesa del giudizio di convalida.

