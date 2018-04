Scanzano J., controlli straordinari dei carabinieri

Creato Domenica, 29 Aprile 2018 10:35

SCANZANO JONICO - Nel corso della notte tra il 28 e il 29 aprile 2018, in Scanzano Jonico, al fine di prevenire e reprimere varie fenomenologie criminali, è stato eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio mediante l’impiego di numerose pattuglie del Comando Provinciale di Matera. Nel corso del servizio, finalizzato al contrasto di varie forme di illegalità ed in particolare di reati contro il patrimonio, la persona ed in materia di stupefacenti, sono stati eseguiti diversi posti di controllo lungo le principali arterie stradali, identificate circa 80 persone nonché ispezionati alcuni esercizi pubblici dislocati nei luoghi sopramenzionati. In tale contesto, i militari operanti hanno proceduto a denunciare in stato libertà una persona, S.V., classe ’74, pregiudicato del luogo, per il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere in quanto, a seguito di perquisizione veicolare e personale, veniva trovato in possesso di un coltello con lama della lunghezza di cm. 6,5 e di una falce che venivano sottoposti a sequestro.

