Ospedale di Policoro, investimenti per circa due milioni di euro

Creato Giovedì, 03 Maggio 2018 10:40

L'Ospedale di Policoro entro settembre sarà interessato da un nuovo vasto programma di investimenti finalizzati a renderlo più moderno e funzionale. Circa 1 milione di euro sono il frutto dell’accordo di programma (che ha finanziato anche altri interventi nell’Asm) siglato nel 2015 con Regione Basilicata Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e serviranno, tra l’altro, al rifacimento dell’ingresso, alla sistemazione del bar nonché alla ristrutturazione tecnologico-impiantistica e all’adeguamento alle norme di sicurezza e antincendio del nosocomio jonico. Gli altri circa 900.000 € sono fondi assegnati dalla Regione Basilicata e saranno impiegati nella rimodulazione organizzativa di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Policoro. L’Utic sarà ampliata e ricollocata al secondo piano, la rianimazione sarà riqualificata ed ampliata nei locali del piano terreno. Due strutture che a lavori conclusi saranno all’avanguardia del panorama sanitario. Interventi – è comunque utile rimarcare- aggiuntivi alla già prevista riqualificazione del Pronto Soccorso di Policoro. I bandi sono stati approvati con delibera 383 del 30 aprile e danno il via ad un procedimento che impone l’avvio dei cantieri entro il 30 settembre prossimo. “Lavorando su più fronti ed attingendo risorse in ogni dove –spiega il Commissario Asm Pietro Quinto- l’Asm sta nei fatti attuando un poderoso programma di investimenti su tutte le strutture aziendali. Gli interventi finanziati sul P.O. di Policoro dal Ministero della Salute e dalla Regione Basilicata –aggiunge- consentiranno di ammodernare e rendere più funzionale un ospedale, quello jonico, che è un reale e quotidiano punto di riferimento. Per tutti i residenti dell’area, per le migliaia di turisti che d’estate si accalcano sulle nostre coste, per i cittadini dell’alto Cosentino”.

