Nel metapontino affitti in nero per 350 mila euro

Creato Martedì, 08 Maggio 2018 14:46

Un'evasione fiscale su redditi per un totale di circa 350 mila euro è stata scoperta dalla Compagnia di Policoro in provincia di Matera della Guardia di Finanza nell'ambito di un'indagine su affitti percepiti "in nero" e non dichiarati. Durante i controlli "che - è specificato in un comunicato diffuso dalle Fiamme Gialle - hanno riguardato le posizioni di numerose proprietà immobiliari" sono state accertate "evidenti anomalie": in particolare, cittadini di nazionalità Romena ed Albanese, seppur inseriti negli elenchi dei residenti dei comuni di Nova Siri, Scanzano, Policoro e Tursi, non evidenziavano alcun contratto di locazione".

Commenta l'articolo