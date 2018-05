Emergenza metapontino. Legambiente: Problema sistematico, urgente l’individuazione delle cause

Ci risiamo, i Sindaci di Policoro, Nova Siri e Scanzano Jonico hanno emesso in questi giorni nuove ordinanze di divieto di uso e consumo dell’acqua a scopo potabile, a seguito di ulteriori superamenti dei valori di trialometani oltre i valori consentiti. È la seconda volta in meno di un mese e , come comprensibile, cresce la preoccupazione tra la popolazione. I cittadini chiedono risposte certe che non possono essere più rinviate, è urgente capire in tempi rapidi cosa ha determinato le ripetute non conformità per poter mettere tempestivamente in atto tutti gli interventi necessari a far rientrare il fenomeno e a tutelare la salute pubblica. “Vogliamo risposte certe sullo stato delle acque – dichiara Stella Bonavita presidente del Circolo Legambiente di Policoro- è evidente che non si tratta di un fenomeno temporaneo, va individuata la fonte per adottare i dovuti provvedimenti atti ad evitare che quanto sì è verificato in questi giorni accada ancora”. Bisogna indagare quindi sul processo di disinfezione messo in atto o su possibili infiltrazioni di sostanze organiche, in tutte le fasi del processo di potabilizzazione, compresa quella successiva all’uscita dal potabilizzatore."Urge capire se sono state fatte analisi, oltre che sui serbatori, anche a monte - afferma Andrea Minutolo dell’Ufficio scientifico nazionale di Legambiente- e se no, sarebbe importante farle per capire in che punto dell'acquedotto o in quale processo nasce e si manifesta il problema". È inoltre necessario rispondere ad alcuni importantiinterrogativi.Perché ci sono analisi discordanti tra Arpab e Acquedotto Lucano? Se non è un eccesso di sostanze usate per le fasi di potabilizzazione delle acque, allora il problema dipende da eccessi di sostanza organica. Da cosa potrebbero dipendere? Risposte a queste domande sarebbero utili a individuare la causa del problema e di conseguenza la soluzione. “Chiediamo trasparenza, non possiamo più permettere che queste anomalie si verifichino ancora – dichiara Valeria Tempone direttrice di Legambiente Basilicata Onlus - e per questo ribadiamo l’importanza che i soggetti preposti al monitoraggio e controllo facciano quanto attiene al loro ruolo anche per ripristinare un positivo rapporto di fiducia tra il cittadino e le istituzioni attraverso una più efficace azione informativa.

