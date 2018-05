Emergenza acqua metapontino. Stamattina segnalata acqua sporca dai rubinetti

Creato Mercoledì, 16 Maggio 2018 10:51

E’ di stamattina la segnalazione di alcuni cittadini di Nova Siri e Scanzano Jonico della fuoriuscita di acqua sporca, di colore tendente al marroncino, dai rubinetti di alcune abitazioni private. La causa potrebbe anche derivare dalla rottura di qualche conduttura idrica, ma questa è solo un’ipotesi. Nel frattempo sulla pagina Facebook “Comitato Jonico Acqua Pulita”, impazzano foto, video e commenti di utenti, che hanno segnalato questa nuova emergenza, ormai stanchi di questa situazione che si trascina da settimane. Eppure due giorni fa, Il Sindaco di Scanzano Jonico, Raffaello Ripoli, ha revocato l’ordinanza sindacale numero 54 emessa giovedì scorso 10 maggio con cui veniva vietato l’uso e consumo dell’acqua potabile per l’intero territorio. Un provvedimento resosi necessario a seguito della comunicazione pervenuta ai Comuni di Policoro, Nova Siri, Montescaglioso, Bernalda e Scanzano jonico, alle 21,50 dall’Unità Sanitaria di Matera. Una nota in cui l’Ente sanitario consigliava ai Comuni interessati di provvedere ad interrompere l’erogazione del flusso idrico di acqua potabile in quanto erano stati rilevati valori di trialometani superiori a quelli consentiti da Legge. Insomma la situazione è ancora tutta in alto mare, con Regione, Arpab e Acquedotto Lucano che si rimpallano a vicenda le colpe. Ma ad andarci di mezzo è un intero territorio, messo in ginocchio da una situazione assurda alla quale nessuno riesce a dare risposte, ma soprattutto a risolvere nel più breve tempo possibile.

Claudio Sole

