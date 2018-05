Emergenza acqua metapontino, Nova Siri revoca la propria ordinanza. Il Sindaco Stigliano deposita esposto alla Procura della Repubblica

Creato Giovedì, 17 Maggio 2018 20:53

Dopo Scanzano Jonico anche il Comune di Nova Siri revoca la propria ordinanza sindacale numero 30 emessa lo scorso 10 maggio, a seguito della nota comunicazione dell’Unità Sanitaria di Matera che consigliava, ai diversi Comuni del Metapontino, di sospendere l’uso dell’acqua potabile per il rialzo dei valori di trialometani presenti nel flusso idrico. Nella serata di mercoledì 16 maggio, con nuova ordinanza, la numero 34, il Sindaco Eugenio Lucio Stigliano, viste le analisi effettuate e valori sotto la soglia prevista dalla Direttiva 98/83 CE ed il decreto legislativo numero 31/2001, ha revocato il precedente provvedimento, ristabilendo il dovuto flusso idrico di acqua potabile all’interno del territorio di pertinenza dell’ente comunale. Un fenomeno che si pone all’attenzione dei Comuni interessati per la seconda volta nel giro di pochi mesi. Pare però, che il problema non sia rientrato definitivamente. “Non posso dire che il problema – precisa il primo cittadino di Nova Siri, Eugenio Lucio Stigliano – sia risolto. Posso dire che la Regione Basilicata pare abbia approntato delle misure a brevissimo, medio e lungo termine per risolvere completamente la questione”. I Sindaci della zona non nascondono una latente preoccupazione. “Dal canto mio– sottolinea il Sindaco Stigliano- sono rimasto molto amareggiato dalla situazione tanto e vero che ho depositato un esposto alla Procura della Repubblica, per il fatto che su questa questione fin dall’inizio non vi è stata chiarezza e collimazione di dati tra gli enti interessati. Cioè tra l’acquedotto lucano e l’Arpab. Con l’esposto ho chiesto all’autorità giudiziaria di accertare le responsabilità, qualora se ne evidenziassero”. Il primo Sindaco della zona ad adire le vie giudiziarie. “Credo che sia arrivato il momento- aggiunge Eugenio Lucio Stigliano – di dire basta.Non si può continuare ad essere succube di una situazione del genere”. La situazione pare rientrata ma non ci sono le dovute certezze pare di capire dalle parole del primo cittadino di Nova Siri. “Guardi – conclude Eugenio Lucio Stigliano- l’unica certezza che abbiamo è la bandiera blu 2018 ricevuta dal Comune di Nova Siri. Un Comune che ha 350 mila presenze fisse all’anno che portano un indotto importante in termine anche di ritorno sia per l’ente che amministro che per la stessa Regione Basilicata. Cosa importante e che come istituzione devo difendere le categorie impegnate in questo indotto. Operatori turistici e altro che ricevono un danno di immagine da queste situazioni. Per questa annosa vicenda abbiamo dovuto anche sentire il loro grido di dolore per le diverse disdette ricevute”.

Oreste Roberto Lanza

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Commenta l'articolo