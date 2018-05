Il comandante territoriale dell’Esercito di Basilicata in vista a Scanzano

Nell’ambito degli incontri istituzionali, lo scorso fine settimana, il Colonnello Lucio Di Biasio Comandante territoriale dell’Esercito in Basilicata, si è recato in visita al Comune di Scanzano Jonico (MT) dove è stato ricevuto dal Sindaco Avvocato Raffaello Carmelo Ripoli, dall’intera Giunta Comunale, da esponenti del mondo scolastico e dell’Arma dei Carabinieri. L’incontro, svoltosi in un clima di estrema cordialità ed accoglienza, ha delineato uno schema di intese ed accordi che attraverso una fitta rete di iniziative culturali congiunte, anche in vista della conclusione del Centenario della Grande Guerra, contribuiranno ad intensificare la già proficua collaborazione esistente tra l’Istituzione Militare ed il territorio lucano. Il sindaco Ripoli, dopo aver illustrato la storia, gli usi e le tradizioni del suo Comune che vanta antiche testimonianze di insediamenti Romani e Micenei, ha mostrato al Colonnello Di Biasio alcune strutture di pregevole interesse culturale e architettonico. Il Comandante Di Biasio ha incontrato inoltre, la Professoressa Vittoria Leone del Liceo Scientifico “E. Fermi” di Policoro (MT) che in rappresentanza della Dirigente scolastica Giovanna Tarantino, ha sottolineato altresì la volontà di condividere progetti ed eventi culturali da contestualizzare nel percorso commemorativo della Grande Guerra, sottolineando quindi, l’importanza del percorso scolastico formativo quale indispensabile trampolino di lancio per il futuro dei giovani studenti. Il Colonnello Di Biasio si è quindi complimentato con il Sindaco Ripoli per l’organizzazione, l’ospitalità e l’operosità della sua Amministrazione, evidenziando l’importanza dello spirito di servizio e dell’interazione istituzionale quale principi collanti per la crescita di una comunità.



