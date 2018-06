Metaponto, case locate in nero a turisti

Nell'ambito di un'indagine sulle seconde e terze case adibite ad alloggi per i turisti, nel Metapontino, la Guardia di Finanza ha individuato i nomi di oltre 40 proprietari che le hanno locate "in nero", incassando in totale circa 110 mila euro. L'indagine è partita dall'esame della documentazione "extracontabile" di un agente immobiliare: nei suoi confronti le Fiamme Gialle hanno segnalato per il recupero a tassazione circa 30 mila euro, una somma derivante "dalla sua attività di mediazione concretizzata nelle provvigioni riscosse dai vacanzieri e non fatturate dal 2013 al 2016".

