A Policoro si parla di Matera 2019 Capitale Europea della cultura-Parco della Magna Grecia

Creato Giovedì, 21 Giugno 2018 20:51

Venerdì 22 giugno 2018, a Policoro, con inizio alle ore 10.00 presso il Lido “La Duna” in Piazzetta Italia, un incontro pubblico sul tema “Matera 2019 Capitale Europea della Cultura – Parco della Magna Grecia: un’occasione di sviluppo”. Incontro pubblico culturale organizzato dal Il Movimento Civico “Azione Lucania”in collaborazione con il “Circolo Velico Lucano” Il meeting si pone l’obiettivo di prospettare, in un confronto a più voci, come lo straordinario evento che vedrà Matera Capitale Europea della Cultura 2019 non rappresenta soltanto un tentativo di mettersi al passo con le altre città europee, ma soprattutto un’opportunità per alimentare l’interesse verso la Lucania valorizzarla e custodirne l’identità e la storia mettendo in atto dinamiche ed idee innovative aventi una ricaduta positiva sull’intero territorio regionale, al fine anche di giungerne ad una conoscenza più estesa e più consapevole. Un modo di intendere la cultura come fondamento di un nuovo modello di sviluppo volto a coinvolgere tutti i settori produttivi e quindi determinante per inaugurare una fase nuova di cambiamento. “Nello specifico – precisa il professore Aldo Berlinguer - verrà illustrato come l’attivazione di azioni relative alle tematiche su natura, sport, stili di vita e cultura possa portare alla realizzazione di percorsi esperienziali mirati a favorire la conoscenza dei territori della collina materana e della Magna Grecia lucana, un’area ricca di storia, memorie del passato, bellezze paesaggistiche ed opere archeologiche”.L’occasione vedrà dibattere sul tema proprio Aldo Berlinguer, Ordinario nell’Università di Cagliari e Coordinatore Task Forse ZES Puglia-Basilicata, Sigismondo MANGIALARDI, Direttore del Circolo Velico Lucano ed Ilenia PARTEPILO, Assistente sanitaria.

Oreste Roberto Lanza

