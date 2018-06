Nova Siri, in zona lido rubata una borsa da un auto

Creato Martedì, 26 Giugno 2018 14:28

NOVA SIRI – Si era recata tranquillamente con alcune amiche al mare a Nova Siri, parcheggiando la sua auto in uno dei parcheggi presenti in zona lido. Però prima di scendere in spiaggia, aveva pensato bene di lasciare la borsa nel portabagagli, portando con se soltanto il portafoglio. Ma qualcuno, che probabilmente era appostato nelle vicinanze, ha notato questa cosa e attendendo il momento buono per colpire, ha aperto il baule dell’auto e si è impossessato della borsa. Al rientro dalla spiaggia la spiacevole scoperta, che hanno subito messo in azione le ricerche portando a rinvenire la borsa a poche centinaia di metri dal parcheggio all’interno della pineta. La borsa rubata, molto probabilmente è stata abbandonata subito dopo perché priva di denaro e oggetti di valore.

BN.net

