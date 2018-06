Scanzano J., incidente sulla statale 106 Jonica, si ribalta un autoarticolato che trasportava gasolio

Pare sia stato un grave colpo di sonno dell’autista la causa di un incidente stradale verificato, nel pomeriggio di oggi, sulla statale 106 Jonica. L'uomo alla guida dell'autoarticolato che trasportava gasolio, appena dopo Scanzano Jonico, all’altezza della

ditta Apofruit, ha perso il controllo del mezzo facendolo ribaltare nella sottostante complanare che collega la Val D’agri con la Jonica. Immediato l’intervento della Polstrada, Carabinieri e del 118, per delineare dinamica e quantificare i danni provocati dal sinistro. L’uomo è stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Policoro. Rilevanti i danni al mezzo, che ha subito anche una notevole fuoriuscita di carburante presente all’interno della cisterna, finito in un canale di bonifica sottostante la scarpata. La Guardia di Finanza per competenza, sta valutando la quantità trasportata di gasolio e la regolarità del trasporto. Al momento il traffico ha ripreso a scorrere normalmente, dopo aver subito un rallentamento in direzione sud, verso Reggio Calabria.

