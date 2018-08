Rotondella e la sua storia. A Edvige Cuccarese il compito dell’inquadramento storico a “500 anni di noi”

Rotondella paese collinare della provincia di Matera compie 500 nel 2018. Il paese fondato nel 1518 ha festeggiato i suoi 500 anni di vita sabato 25 agosto nella piazza Risorgimento con un numeroso pubblico locale e di fuori. Tanti rotondellesi andati via dal paese hanno raggiunto la sua cima per la ricorrenza e per una fetta della bellissima e importante torta e tanti altri hanno seguito la serata - evento in diretta streaming da tutto il mondo con più di duemila collegamenti dall’Italia, dall’Argentina, dalla Francia, dalla Germania e dagli Stati Uniti.

Tra gli ospiti della serata una figlia di Rotondella, la scrittrice ingegnere Edvige Cuccarese, ha avuto il compito di trattare l’inquadramento storico del paese da prima del 1518 ai giorni nostri. Cuccarese, affermata saggista a livello nazionale ed internazionale, ha illustrato in pillole la storia della giovane Rotondella in qualità di esperta, per essersi occupata nei sui libri e nei suoi numerosi interventi convegnali di storia lucana e dei personaggi ad essa legati.

Sul palco rotondellese per festeggiare Rotondella si sono alternati altri ospiti come il musicista di origini rotondellesi il Maestro Vincenzo De Filpo che ha aperto la serata con il suo pianoforte e altri figli come il giornalista Rai Giuseppe Mazzei che ha fatto gli auguri in video. Figli di quella terra “tonda” come è stata più volte sottolineato, richiamando anche le parole dell’attore Bud Spencer in visita qualche anno addietro a Rotondella.

Edvige Cuccarese ha chiuso con gli auguri a Rotondella e ai rotondellesi il suo intervento al Compleanno di Rotondella per i suoi primi 500 anni.