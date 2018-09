Una Sala Blu per la stazione ferroviaria di Metaponto

La stazione ferroviaria di Metaponto in provincia di Matera "entrerà a far parte del circuito delle Sale Blu entro la fine dell'anno". In un comunicato diffuso dall'ufficio stampa delle Ferrovie dello Stato è specificato che "Rete Ferroviaria Italiana garantirà anche in questa stazione l'assistenza ai viaggiatori con disabilità e a ridotta mobilità, anche temporanea e che "il punto di riferimento per la richiesta del servizio sarà la sala Blu di Bari, una delle 14 Sale Blu presenti nei 14 principali scali ferroviari, aperte tutti i giorni dalle 6.45 alle 21.30.