Lido Sabbia D'Oro di Scanzano Jonico miglior stabilimento d'Italia. Ferrara: "grazie al mio staff e a miei ospiti”

Creato Venerdì, 07 Settembre 2018 11:34



Si è svolta lunedì 3 settembre la conferenza stampa ufficiale per annunciare che il Lido Sabbia d’oro Beach Club di Scanzano Jonico è il miglior stabilimento balneare d'Italia nella categoria “Best Beach Design”, dedicata alle migliori spiagge dal punto di vista dell’architettura e dell’arredo. A decretarlo è stato il concorso Best Beach, l’oscar nazionale dei lidi italiani organizzato per la terza edizione dal portale di informazione Mondo Balneare. La piscina vista mare e un nuovo esclusivo rooftop restaurant tra i tanti servizi hanno permesso al lido metapontino di ricevere ben 11.354 voti dal pubblico (su 100mila complessivi) staccando con un enorme margine gli "avversari".

«Siamo lusingati per questo premio - ha dichiarato il manager Giuseppe Ferrara – il ringraziamento va a tutto lo staff e agli ospiti che hanno partecipato a questa vittoria. Con i cambiamenti strutturali degli ultimi anni abbiamo creato una nuova tipologia di beach club. La mia visione di turismo – continua Ferrara – è dare un servizio a 360 gradi e chi è nostro ospite sceglie di vivere delle emozioni non a caso il nostro motto è “si scrive sabbia d’oro, si legge felicità. Speriamo – conclude il manager scanzanese – che il 2019 sia il trampolino di lancio per tutto il settore e l’indotto turistico della costa jonica». Presente anche il vicesindaco di Scanzano Santolo Sabato, che ha consegnato al giovane Ferrara a nome di tutta l’amministrazione una pergamena celebrativa di questa vittoria.

La cerimonia di premiazione del concorso Best Beach si terrà giovedì 11 ottobre alle ore 16 nell’ambito di Sun Beach&Outdoorstyle, 36^ edizione del salone internazionale di riferimento per il mondo balneare, l’outdoor e il camping, a cura di Italian Exhibitiong Group e in contemporanea con TTG Travel Experience e SIA Hospitality Design alla Fiera di Rimini dal 10 al 12 ottobre. I vincitori avranno in premio dei trofei e l'esposizione della gigantografia del loro stabilimento balneare per tutta la durata della fiera.