Policoro, incidente sulla statale 106. Cinque auto coinvolte

Creato Domenica, 09 Settembre 2018 14:33

Attimi di paura questa mattina sulla statale 106 Jonica al km 423.6 direzione Reggio Calabria, nei pressi dello svincolo della Statale Sinnica, dove cinque automobili sono state coinvolte in un incidente che fortunatamente non ha creato feriti gravi. Sul posto sono intervenuti la Polstrada e gli operai dell’Anas, insieme agli operatori sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi. La carreggiata è rimasta chuiusa per diverse ore per consentire il recupero dei mezzi incidentati.