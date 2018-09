Il TAR rigetta il ricorso dell’ex presidente del consiglio del comune di Scanzano Jonico

Il TAR Basilicata, Tribunale Amministrativo Regionale, nell’ambito del giudizio n.00339/2018 Reg. Ric., ha emesso una ordinanza cautelare con la quale ha rigettato l’istanza avanzata con ricorso, contro il Comune di Scanzano Jonico e contro gli altri Consiglieri Comunali, dall’ex presidente del Consiglio Comunale Sabino Rocco Giacco. L’ex Presidente del Consiglio lamentava la illegittimità della revoca dal predetto ruolo di Presidente e chiedeva, previa sospensione dell’efficacia dei relativi atti, la immediata reintegra, sostenendo di aver svolto il predetto ruolo con diligenza ed imparzialità, aggiungendo che la reale motivazione della revoca era da ricercarsi nella sfiducia politica della maggioranza nei confronti di un consigliere dissidente che, addirittura grazie a pareri “generici e non veritieri” resi dagli uffici, si era praticamente voluta sbarazzare dello stesso. Il Comune si costituiva ritualmente in giudizio, assistito dall’Avv. Giuseppe Nota e dal suo sostituto d’udienza Avv. Vincenzo Colucci, esponendo le medesime ragioni e motivazioni poste a fondamento della delibera di revoca, ossia, l’assoluta perdita della neutralità e della imparzialità politica del sig. Giacco che impedivano il corretto svolgimento delle proprie funzioni Presidenziali e che facevano troppo spesso, al fine di favorire altri consiglieri di minoranza, sfociare in bagarre il Consiglio Comunale. Il TAR, con la predetta ordinanza, dopo aver definito il ricorso di Giacco “sprovvisto di adeguato fumus boni iuris”, privo di fondamento, ha confermato la sussistenza di ampie motivazioni della mozione di sfiducia che hanno portato alla revoca, precisando che “il provvedimento è adeguatamente motivato con la lamentata perdita di neutralità politica dell’organo”, dando pienamente ragione all’azione della maggioranza in carica. Il Sindaco Ripoli per questa annosa vicenda ha invitato tutti ad una riflessione anche nell’intesse della comunità. “Va fatto – sottolinea Ripoli- un bagno di umiltà evitando falsi vittimismi, e di svolgere con sobrietà e serietà le funzioni politico-amministrative, per il bene della comunità senza attaccamento esasperato a ruoli e poltrone, rispettando il lavoro degli uffici comunali”.



Oreste Roberto Lanza

