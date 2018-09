La sfida dell'accoglienza. Convegno SPRAR Nova Siri organizzato da coop Medihospes

Creato Venerdì, 21 Settembre 2018 17:05

Oggi più che mai l’accoglienza dei migranti ha il sapore della sfida. La sfida di conoscere l’altro e di approfondire il mondo che si porta dietro nel lungo viaggio verso la speranza di una vita migliore. Raccontare le esperienze di cui questi uomini sono portatori e il faticoso cammino dell’integrazione è lo scopo del convegno dal titolo “La sfida dell’accoglienza: il percorso integrato all’interno dello SPRAR”, che si terrà sabato 22 settembre a partire dalle ore 18.00 presso la sala convegni parrocchiale del Comune di Nova Siri.

L’evento organizzato dai Centri SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) di Nova Siri, Civita (CS) e Cerchiara di Calabria (CS) contribuirà a divulgare i metodi e di gestione degli SPAR e le attività che in essi si svolgono per aiutare l’integrazione dei migranti e inserirli nelle comunità, al fine di superare i pregiudizi e i timori che ostacolano una serena e pacifica convivenza.

Conoscere storie, uomini, esperienze e paure da cui queste persone fuggono, abbandonando i propri paesi, aiuta a comprendere e ad accogliere, al di là e al di sopra delle appartenenze etniche e geografiche di ciascuno.

Lo dimostra la storia di Rehman Shamsur, beneficiario del Centro SPRAR di Nova Siri, che il prossimo 24 ottobre conseguirà la laurea presso l’Unibas di Potenza e che, nel corso della serata porterà la sua esperienza di beneficiario di un progetto SPRAR.

Un confronto propositivo sulla tematica dell’accoglienza sarà proposto grazie agli interventi di Stefania Maselli, Area Front End-Referente per la Basilicata e la Calabria del Servizio Centrale SPRAR, Sergio Trolio, Tutor territoriale per la Basilicata e la Calabria del Servizio Centrale SPRAR, l’IMAM di Villapiana Driss Moufakir, e Irene Strazzeri, ricercatrice di Sociologia del mutamento e della conoscenza presso l’Università degli Studi di Foggia, che da anni focalizza le sue ricerche sulle storie di vita delle donne ospiti presso il centro antiviolenza e antitratta “Libera” della Provincia di Lecce.

Sono previsti gli interventi di mons. Vincenzo Orofino, vescovo della Diocesi di Tursi-Lagonegro, e di mons. Francesco Savino vescovo della Diocesi di Cassano allo Ionio.

Porterà i saluti il sindaco di Scanzano Jonico Eugenio Lucio Stigliano, Stefano Cervone, della cooperativa Medihospes, e i direttori i direttori dei centri SPRAR.