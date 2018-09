A Tursi le giornate della legalità. La mafia uccide, il silenzio pure

Giornate della legalità a Tursi. Terzo anno consecutivo articolato in due giorni. Mercoledì 26 settembre alle ore 18.30 presso la Sala Consiliare "Salvatore Armando Di Noia" si terrà l'incontro pubblico con la cittadinanza. Ospiti Giovanni Paparcuri, sopravvissuto alla strage in cui perse la vita il giudice Rocco Chinnici e Giuseppe Costanza, autista del giudice Falcone, sopravvissuto alla strage di Capaci e Giovanni Montinaro, figlio di Antonio, uno degli agenti di scorta morto a Capaci nell'attentato del 1992, Tania Pisani Pezzuto, moglie di Claudio, agente dei carabinieri ucciso dalla camorra in un conflitto a fuoco e Nicola Latronico, vittima del dovere in vita.

Ospite della serata Rosanna Scopelliti, figlia del giudice Antonino ucciso dalla n'drangheta nel 1991. Presenti inoltre il giornalista Fabio Amendolara e l'ex Sindaco di Scanzano J.co Salvatore Iacobellis, più volte vittima di intimidazioni mafiose. Giovedì 27 settembre, invece, alle ore 9.30, sempre nella Sala Consiliare, i ragazzi dell'Istituto Comprensivo "Albino Pierro" e il triennio dell'Istituto Tecnico "Manlio Capitolo" di Tursi, ascolteranno le testimonianze, ovviamente, del Sindaco Salvatore Cosma e l'Assessore alla legalità Maria Anglona Adduci, il segretario regionale del Sindacato Autonomo della Polizia Penitenziaria (S.A.P.PE.) Saverio Brienza, l'avvocato e Consigliere regionale Aurelio Pace ed altre cariche rappresentative dello Stato.

Nella contemporaneità delle due serate verranno letti messaggi di sostegno e vicinanza all'iniziativa inviati da associazioni e dalle autorità impegnate quotidianamente nell'affermazione della Legalità a livello nazionale.

A moderare entrambi i momenti di questa terza Giornata, sarà il professore Antonio Rondinelli. Presenti tra gli altri, autorità civili e militari che porteranno il loro saluto

Oreste Roberto Lanza

