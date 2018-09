Marconia senza strutture sportive. Il sindaco Verri ignora le proteste delle associazioni sportive

Carenze di Strutture sportive. Quelle presenti in completo stato di abbandono da parte dell’attuale amministrazione comunale. A Marconia di Pisticci da tempo la questione è diventata rilevante e in alcune casi anche insopportabile. Le attuali associazioni sportive, Elettra Marconia e la Polisportiva San Giovanni Bosco da tempo, dopo infiniti incontri con il Sindaco Viviani Verri e il delegato allo sport, lanciano un grido di protesta per le infinite riunioni e le tante promesse non mantenute. Le due associazioni, l’Asd Elettra Marconia del Presidente Salvatore Borraccia, l’anno scorso ha brillantemente vinto il Campionato di 2A categoria, dopo un testa a testa con lo Sporting Abriola, e la Polisportiva San Giovanni Bosco del Presidente Domenico Borraccio, da anni impegnato nell’indirizzare al gioco del calcio i ragazzi dai 6 ai 17 anni, nell’imminenza dell’inizio dei relativi campionati di appartenenza, continuano nella protesta rivolgendosi se fosse possibile a istituzioni superiori pur di vedere risolto il problema. “Si deve tener conto – sottolinea il Presidente Borraccia – che quest’anno per partecipare al Campionato di 1A Categoria lucano, con l’ambizione di ben figurare, in accordo con gli altri soci, abbiamo pensato di puntare su un giovane e promettente allenatore locale, mister Antonio D’Onofrio, che si è fatto le ossa negli anni precedenti con le compagini giovanili del “Re Leone” di Policoro, e su un connubio di giocatori “vecchi” e nuovi, per la stragrande maggioranza del nostro paese, attingendo alla fucina della Polisportiva San Giovanni Bosco. Vogliamo riportare i nostri ragazzi allo stadio sia come spettatori, ma soprattutto come attori principali. La “mission” importante è poter eliminare le barriere e, attraverso una vera integrazione, permettere a tutti i ragazzi di avvicinarsi allo sport grazie a strutture adeguate e a persone che si occupino della loro crescita personale”. L’Asd Elettra Marconia, dopo aver ingaggiato il nuovo allenatore D’Onofrio, ha programmato con largo anticipo la nuova stagione calcistica che è ormai prossima alla partenza, provvedendo ad effettuare una dura preparazione senza la presenza di strutture sportive adeguate. “È un grande handicap – sottolineano all’unisono i due Presidenti, in particolare Domenico Borraccio, massimo dirigente della Polisportiva San Giovanni Bosco– quello di non avere a disposizione un impianto sportivo degno di tale nome. Sia alla fine del Campionato scorso (aprile) che durante incontri avuti tra maggio e giugno, l’Amministrazione Comunale aveva garantito per inizio agosto alla Società Elettra Marconia la sistemazione degli spogliatoi dello Stadio Comunale e delle ampie superfici esterne al terreno di gioco, opportunamente predisposte e livellate al fine di consentire lo svolgimento della preparazione. Nel frattempo si sarebbe provveduto al rifacimento del manto erboso. Purtroppo la promessa non è stata rispettata”. Al momento neanche i bagni risultano essere agibili. La preparazione, dal 20 agosto al 20 settembre, fanno sapere i massimi dirigenti delle due associazioni sportive, è stata svolta in maniera pericolosa su superfici sconnesse e non rullate, con grave pericolo di infortuni. Il ritardo nelle attività di preparazione per la semina dell’erba ha spinto le due società a richiedere all’amministrazione comunale di rinviare il tutto alla prossima primavera. Per l’inizio del campionato il terreno di gioco sarà ancora in terra battuta, utilizzabile sia per gli allenamenti della prima squadra che per le attività dei ragazzi del settore giovanile. Questo- conclude Domenico Borraccio, Presidente della Polisportiva San Giovanni Bosco- comporterà lo svolgimento delle gare di Campionato di 1A categoria “fuori casa”, a Pisticci, con aggravio di costi ed enorme disagio per atleti e tifosi. Intanto ancora una volta l’amministrazione del Sindaco Verri pare silente probabilmente a causa di precise soluzioni e probabilmente risorse economiche.

Oreste Roberto Lanza

