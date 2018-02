Franco Fiore eletto vicepresidente del Parco Nazionale del Pollino

Ieri mattina si è riunito il consiglio direttivo dell’ente e ha decretato l’incarico. Franco Fiore, medico e sindaco di san Severino Lucano, impegnato in politica fina da giovanissima età ha ricoperto vari e importanti incarichi a livello istituzionale, tra cui già vicepresidente del Parco Nazionale del Pollino dal 2008 al 2013, del Gal “la cittadella del Sapere” dal 2013, della Comunità Montana del senisese dal 2001 al 2004. Il primo cittadino esprime soddisfazione per la fiducia che ancora una volta i suoi colleghi amministratori hanno riposto nella sua persona e naturalmente comincia il suo percorso con la promozione del territorio, la prima uscita ufficiale sarà a Casa Sanremo dove proprio giovedì 8 febbraio è prevista la serata degustativa dedicata ai prodotti di San Severino Lucano e del Parco del Pollino. Il mio dice “sarà un impegno totale per la salvaguardia dell’ambiente Parco che poi è la terra in cui viviamo, per la tutela della biodiversità, delle tipicità e tutto quanto madre natura ha concesso al polmone verde calabro – lucano. L’Educazione Ambientale non dobbiamo e non possiamo dimenticarlo è uno strumento fondamentale per sensibilizzare i cittadini e le comunità ad una maggiore responsabilità e attenzione alle questioni ambientali e al buon governo del territorio. Naturalmente essendo la maggior parte dei paesi che fanno capo al Parco del Pollino a vocazione turistica promuoveremo ogni singola peculiarità presente sul territorio per incrementare i flussi turistici, incrementare il reddito e la qualità della vita delle singole popolazioni. Tutto attraverso una rete di collaborazione con le amministrazioni locali, gli operatori socio economici, i giovani con le loro nuove idee e le diverse popolazioni”.

