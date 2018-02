Castelluccio Inferiore, il sindaco chiama la San Benedetto Spa per parlare di occupazione e ambiente

Paolo Francesco Campanella, sindaco di Castelluccio Inferiore, ha convocato presso il Comune, i responsabili dello stabilimento “Fonti del Pollino” S. Benedetto S.p.A. L’incontro è previsto per mercoledì 21 febbraio prossimo alle ore 10.00 presso la casa comunale. Lo stabilimento, gestito dalla S. Benedetto S.p.A., si trova nel territorio di Viggianello da oltre 5 anni. Il primo cittadino castelluccese vuol vederci chiaro su questo tipo di insediamento sia dal punto di vista occupazionale che per i tanti risvolti ambientali.

“L’iniziativa nasce- sottolinea subito Paolo Francesco Campanella, primo cittadino di Castelluccio Inferiore, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione – dal fatto che lo stabilimento è insediato da molti anni e non si vedono ricadute occupazionali sul territorio ad esclusione di poche unità lavorative. Ma cosa importante che con la presenza di questo stabilimento il territorio potrebbero avere anche opportunità indirette, visto la notevole mole di trasporto. Si potrebbero offrire qualche possibilità ai giovani di fare qualcosa in proprio”.

In passato i contatti con i dirigenti dello stabilimento pare non abbiamo avuto una linea privilegiata. “In passato – continua il Sindaco Campanella- i contatti non sono stati mai possibili per questo ho preferito prendere carta e penna è rendere ufficiale la richiesta di un incontro per capire la reale situazione” Insomma un incontro importante per fare chiarezza sulle linee di produzione attuali e i programmi futuri per i quali si prevedono possibili incrementi occupazionali permanenti e/o stagionali. “Visto che in questo momento si sta parlando di terza e quarta linea di produzione – precisa il Sindaco Campanella- voglio capire effettivamente che tipo di ricaduta occupazione c’è. Poi, non solo, siccome nei periodi di maggiore produzione loro hanno un traffico di mezzi importante, questo crea problemi di inquinamento e soprattutto di sicurezza con il continuo passaggio di mezzi sulle nostre strade” Quindi occupazione ma anche tutela dell’ambiente.

“Proprio cosi – chiarisce Campanella - con la centrale del mercure si è gridato al lupo al lupo, con questo stabilimento non si dice nulla. Anche questo insediamento presumibilmente crea una incompatibilità con l’ambiente. Si provi a immaginare il passaggio di oltre 250 mezzi pesanti al giorno che transitano tutte nel territorio di Castelluccio Inferiore. Questo crea molto inquinamento. Allora quando si parlava dei fumi che l’Enel immetteva nell’ambiente si è subito trovata la soluzione con un’operazione di contenimento e di controllo, mentre della S. Benedetto non sappiamo niente” All'incontro è prevista inoltre la partecipazione dei Sindaci dei Comuni della Valle del Mercure, dei segretari generali regionali delle sigle Sindacali, oltre che dei rappresentanti della Regione Basilicata e del Parco Nazionale del Pollino.



