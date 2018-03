Il sindaco Fiore domani alla Luiss per presentare il Parco del Pollino

Creato Venerdì, 09 Marzo 2018 09:10

Appoggerà la fascia da sindaco, Franco Fiore, primo cittadino di San Severino Lucano e vicepresidente del parco Nazionale del Pollino e indosserà gli abiti di docente per una lezione sul turismo sostenibile, sabato 10 marzo, alla LUISS nel progetto European Fundings Simulation. Titolare del progetto finanziato dalla Commissione per il Diritto allo Studio della LUISS Guido Carli, ISA – Interactive Students’ Association. Obiettivo principale della simulazione è fornire ai partecipanti gli strumenti utili per la progettazione e l’accesso ai programmi di finanziamento europei, avvicinando gli studenti al know-how delle politiche comunitarie, favorendone la comprensione e aumentando la conoscenza dell’Agenda Europea 2020. Il progetto è strutturato in due parti, una prima fase, consistente in workshop, mira ad offrire agli studenti le tecniche e gli strumenti utili a comprendere i bandi di finanziamento europei; nella seconda fase, che consta di una simulazione, i partecipanti, divisi in gruppi, si prodigano nella realizzazione e nella stesura di una concreta proposta circa un modello di bando di finanziamento sul turismo sostenibile. Fiore è protagonista della prima fase, nello specifico, l’intervento per conto del Parco Nazionale del Pollino, avrà l’obiettivo di definire la macro area del turismo sostenibile, illustrandone in generale i punti salienti e, nello specifico, i dettagli tecnico amministrativi. “Sono onorato, afferma il vicepresidente del Parco del Pollino, di poter presentare il polmone verde calabro lucano e quindi le sue attività e le sue potenzialità a un gruppo di studenti iscritti ai corsi di laurea dei Dipartimenti di Scienze Politiche, Economia, Management ed Economia e Finanza, e Giurisprudenza, studenti che avranno l’occasione di incontrare Istituzioni ed enti e che si preparano a dare il loro importante contributo per definire le politiche di sviluppo future.

Commenta l'articolo