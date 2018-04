Pollino, turismo sostenibile. A tu per tu con Fiammetta Viceconte

Creato Sabato, 21 Aprile 2018 23:32

È stato selezionato dalla Commissione del progetto European Fundings Simulation e finanziato dalla Commissione per il Diritto allo Studio della LUISS Guido Carli, ISA – Interactive Students’ Association. Protagonista del progetto, lo sviluppo sostenibile del Parco Nazionale del Pollino. Ma di preciso cos’è?. In sostanza European Funding Simulation è stata una simulazione di progettazione europea, strutturata in due sezioni: un primo ciclo di incontri volti a fornire agli studenti una conoscenza di base su quello che è il mondo dell’europrogettazione, quindi sui fondi diretti/indiretti nonché sull’analisi dei bandi europei; la seconda serie d’incontri ha, invece, visto attivi gli studenti nella messa in pratica delle nozioni acquisite. Una interessante iniziativa che è stata sviluppata dai ragazzi di ISA - Interactive Students’ Association -, associazione dell’università LUISS Guido Carli, di cui Gianpio Arcomano, origini Lucane di Chiaromonte, è Presidente.Il progetto vincitore dell’iniziativa, nato dalla collaborazione di studenti della LUISS con background molto diversi, prende il nome di I.P.E.R., Interactive Pollino Experience Road, e vede come protagonista il Parco Nazionale del Pollino. In questo gruppo di lavoromolti lucani oltre al Presidente Arcomano, Rossella Arcomano e Fiammetta Viceconte nativa di Episcopia che ha fornito un importante contributo. “Noi tutti siamo cresciuti in diverse zone d’Italia – sottolinea Fiammetta Viceconte - abbiamo vissuto esperienze molto diverse e, infine, abbiamo scelto percorsi di studi differenti. I.P.E.R. non è solo il risultato di una simulazione, ma è la sintesi di tutto questo. In particolare è il risultato della nostra voglia di metterci in gioco”. Un progetto per lo sviluppo del turismo nel Parco Nazionale del Pollino, il più grande in Italia e fra i più estesi d’Europa. “Il nostro progetto è partito – continua Fiammetta Viceconte- da una semplice idea: valorizzare maggiormente l'area protetta, ma anche sviluppare un’attività didattica ed inclusiva in loco. Abbiamo deciso, così, di puntare anche sulla risorsa più importante: i giovani studenti (di tutta Europa). Vorremmo provare a creare una nuova identità di appartenenza per gli studenti delle scuole site all’interno del territorio del parco, assicurando così maggiore coinvolgimento presente e futuro da parte giovani locali. Un progetto con un grande scopo e un importante obbiettivo. Dare delle prospettive future a tutto quello che vive intorno al Parco Nazionale del Pollino. “Per questo motivo il progetto – sostiene Fiammetta Viceconte - mira anche ad aumentare l’adeguatezza di specifici borghi - come San Severino Lucano, Chiaromonte, Viggianello o Episcopia – all'accoglienza di turisti e scolaresche mediante la predisposizione di collegamenti e strutture convenzionate. Un progetto di sostenibilità con sintonia con la programmazione europea 2020. “Anche con quella – conclude Fiammetta Viceconte - quella sociale ed economica. Il Parco del Pollino, protagonista del nostro progetto, comprendente 56 comuni, dislocati fra Calabria e Basilicata, e rappresenta, a nostro avviso, un’ottima occasione per conciliare il turismo sostenibile con una politica di inclusione sociale e di valorizzazione territoriale.”

Oreste Roberto Lanza