Nuovo impianto di illuminazione nel campo sportivo di San Severino Lucano

Creato Giovedì, 26 Aprile 2018 10:47

Inaugurato l’impianto di illuminazione del campo sportivo di San Severino Lucano. Con tale atto si concludono definitivamente i lavori per la rimessa in sesto dell’importante struttura. Una struttura nel centro cittadino con una pavimentazione in erba sintetica e consona per il gioco del calcio a cui è stato aggiunto l’ultimo tassello per farlo diventare fiore all’occhiello dell’hinterland e renderlo disponibile per il gioco o gli allenamenti in notturna.

Con un finanziamento di ventimila euro circa provenienti da un finanziamento FERS sono state istallate nel campo sportivo quattro torri fari con ognuna quattro fari a led, per avere più luminosità, minore impatto ambientale e risparmio energetico. “Con questo ulteriore tassello, dice il sindaco Franco Fiore completiamo il campo sportivo e offriamo ai nostri ragazzi un luogo in cui allenarsi ma anche ritrovarsi per disputare tornei e partite non solo di giorno ma anche di sera. Un ulteriore spazio di relazione e socializzazione. Per noi è un altro investimento per migliorare la qualità della vita della nostra popolazione in particolare in questo case per le giovani leve, un segmento importante della nostra offerta di servizi che vogliamo continuare a potenziare e valorizzare perché riteniamo la pratica sportiva importante”.

Commenta l'articolo