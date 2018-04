Ritrovato morto esemplare di Martora sul Pollino

Creato Lunedì, 30 Aprile 2018 20:33

E’ stato ritrovato morto ieri sul massiccio del Pollino un esemplare di Martora in zona "Acquatremola" ricadente all’interno del comune di Terranova di Pollino. La scoperta è stata fatta durante una delle consuete escursioni organizzate dall'associazione "Gruppo Lupi San Severino Lucano". La Martora o Martora Eurasiatica è un mammifero carnivoro appartenente alla famiglia Mustelidae. L’esemplare ritrovato all’interno della vegetazione a prima vista non presentava segni di alcun tipo sul corpo, come si vede nella foto che ci è stata inviata da Maurizio Lofiego, quindi la causa della morte al momento è ignota. Di esemplari di questo tipo sul massiccio del Pollino se ne vedono abbastanza, anche se è molto simile alla Faina, quindi difficile da identificare se non si è molto esperti.

Claudio Sole

Commenta l'articolo