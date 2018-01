Arrestato dai carabinieri un pusher sorpreso a spacciare nel Centro storico

Creato Mercoledì, 10 Gennaio 2018 10:16 Ultima modifica il Mercoledì, 10 Gennaio 2018 10:16 Scritto da Sport Visite: 277

Un uomo di 27 anni, di nazionalità nigeriana, è stato arrestato ieri a Potenza dai Carabinieri con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo ha ceduto ad un tossicodipendente tre dosi di eroina, per un totale di un grammo e mezzo. La cessione della droga è avvenuta sulle scale che da via Mazzini portano a via 4 Novembre: l’atteggiamento dello spacciatore ha insospettito i militari che lo hanno bloccato mentre dava l’eroina alla persona che era con lui. Una perquisizione nel centro di accoglienza di Sasso di Castalda dove il nigeriano è ospitato non ha avuto esito.

Commenta l'articolo