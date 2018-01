Tentano furto in casa anziano, 2 arresti

Due donne di origine romena e residenti a Napoli, una di 42 anni e l'altra di 25, sono state arrestate dai Carabinieri a Potenza, con l'accusa di tentato furto in abitazione: le due, infatti, avevano convinto un anziano ad ospitarle, e durante la sera stavano tentando di rubargli oro e denaro mentre lui preparava loro la cena, ma i vicini di casa - insospettiti dalla presenza di un'automobile - hanno avvisato i militari. L'uomo, di 71 anni, era stato avvicinato alcune settimane fa in un parco di Potenza dalle due donne, che si erano offerte come "badanti": nella serata di ieri si sono presentate a casa sua chiedendo ospitalità per la notte, per poi tentare di svaligiarlo: quando sono state arrestate, i Carabinieri della Compagnia di Potenza le hanno trovate in possesso di un medicinale in grado di addormentare una persona.

