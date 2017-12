A Senise Natale dell’inclusione con il “Presepe InsuperAbile”, dedicato al dott. Carlo Fortunato

È un presepe InsuperAbile quello allestito nella piccola cappellina di Santa Caterina, a Senise, ed è stato realizzato dai ragazzi che hanno partecipato al laboratorio di inclusione organizzato dalle associazioni ALA Onlus, Gioia e Speranza, Insieme Onlus e Lucanicom. Attività di laboratorio presepiale alla quale hanno preso parte sia bambini e ragazzi con disabilità che normodotati, tutti insieme per dare vita a un presepe che nasce dall’inclusione e dalla collaborazione fra diverse associazioni, che hanno guidato i piccoli partecipanti rispettando le abilità e le doti di ciascuno di loro.

Per questo il nome che si è voluto dare al lavoro è “Il presepe InsuperAbile”, dove “In” sta per inclusione e il resto indica l’insieme delle abilità che emergono in tutti i bambini, anche quelli apparentemente meno dotati, quando si dà loro l’opportunità di esprimersi in clima di gioia e di accoglienza.

N e è nato, così, un presepe in cui, accanto a pastori, pecorelle e sacra famiglia, si vedono personaggi come Lumière, Tockins, sirene e pirati, a rappresentare il mondo fantastico di Disney che si fonde con la tradizione natalizia. Chi si occupa di autismo sa bene quanto possa essere importante il canale di comunicazione e relazione che il mondo Disney apre con i bambini e i ragazzi autistici, e tra quelli che hanno preso parte al laboratorio alcuni erano affetti proprio da questa sindrome.

A prima vista, il “Presepe InsuperAbile” potrebbe sembrare un po’ strano, con personaggi che paiono davvero fuori posto nel complesso della scena della natività. Ma è proprio questa la particolarità del messaggio che ne emerge, perché spesso, in un mondo in cui si tende ad essere tutti uguali, tutti forti e perfetti, la disabilità sembra fuori posto, quasi un incidente di percorso in un universo fatto di eroi e primedonne. E invece è proprio questo il senso più profondo che unisce la peculiarità di questo presepe al bambinello di Betlemme. Gesù bambino, così piccolo e indifeso, è l’anti-erode per eccellenza, è la debolezza che vince sulla forza e sulla sopraffazione, è l’umiltà che vince sulla superbia e sulla tracotanza, è il diverso che rende tutti davvero uguali, tutti uomini veri e figli del Dio unico, Lui sì onnipotente.

Non è un caso che il laboratorio sia stato intitolato al dott. Carlo Fortunato, medico vissuto a Senise negli anni ’50 e morto proprio il giorno di Natale del 1965. Don Carlo, come lo conoscevano tutti a Senise e in tutta l’area del Senisese, aveva il cuore e la fede di San Giuseppe Moscati. Amava i poveri e si dedicava alla loro salute con professionalità e spirito di carità cristiana, tanto che spesso, dopo aver prestato loro le sue preziose cure, non chiedeva e non voleva compenso ma lasciava in dono alla famiglia piccole somme di denaro che servivano per alleviarne la povertà e l’indigenza.

La famiglia Fortunato, ormai da alcuni anni, sostiene l’iniziativa “Il borgo dei presepi”, proprio in ricordo dell’illustre medico, e quest’anno ha accolto con entusiasmo la proposta di sostenere il laboratorio di inclusione per ragazzi diversamente abili.



Nel “Presepe InsuperAbile” il nome del dott. Carlo Fortunato campeggia nella targa a lui intitolata, mentre le stelle che illuminano la grotta di Betlemme riportano ciascuna il nome dei bambini e dei ragazzi che l’hanno realizzato. E della loro luce brilla il Natale di Senise.

