Dolore nelle comunità di Senise e Latronico per la morte di Rocco e Giusy. Il cordoglio dei Sindaci

Creato Sabato, 30 Dicembre 2017 16:22

Il tragico incidente stradale di ieri sera sulla Sinnica nei pressi del bivio di Tursi, dove hanno perso la vita Rocco De Palma trentenne di Senise e Giusy Vitale ventenne di Latronico, ha scosso le due comunità. La notizia della scomparsa di Rocco, che si è subito sparsa nella cittadina sinnica, pochi minuti dopo l’accaduto, ha terrorizzato tutti, specialmente i giovani che conoscevano lo sfortunato ragazzo, ricordato dal cuore d’oro, affabile e disponibile con tutti. Il Sindaco e l'amministrazione comunale di Senise, si stringe al dolore delle famiglie De Palma e Vitale per la tragica e prematura scomparsa di Rocco e Giusi. «Viviamo questi ultimi giorni del 2017 con la tristezza nel cuore. Si dispone l'annullamento di tutti gli eventi pubblici in programma e pur non emanando ordinanza di divieto, facciamo appello alla sensibilità di ognuno invitando ad accogliere il nuovo anno senza fuochi d'artificio, in segno di rispetto e di vicinanza alle giovani vittime e ai loro familiari». Anche Fausto De Maria Sindaco di Latronico, attraverso la sua pagina Facebook si dice addolorato dell’accaduto: «Stringendoci al dolore della famiglia Vitale e De Palma, insieme all’amministrazione comunale di Senise, anche non emanando ordinanza di divieto, facciamo appello alla sensibilità di ognuno invitando ad accogliere il nuovo anno senza fuochi d'artificio, in segno di rispetto e di vicinanza alle giovani vittime e ai loro familiari».

Redazione – BN.net

