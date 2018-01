A Francavilla sul Sinni vinti 20mila euro alla Lotteria Italia

07 Gennaio 2018

La lotteria Italia si ferma anche a Francavilla sul Sinni. La dea bendata ha portato alla comunità francavillese una vincita di seconda categoria. Il biglietto vincente numerato con G281843 per una vincita 20mila euro è stato venduto presso il punto Sisal di Andrea Ferrara titolare del bar “Las Vegas”. Locale di grande affluenza e di passaggio per tanti che arrivano nella località della valle del Sinni, accolti dal calore amicale di una persona perbene. La notizia è trapelata nelle prime ore della mattinata quando dagli uffici dell’Agenzia dei Monopoli è arrivata la conferma della vincita. Soddisfazione e complimenti sono pervenuti dall’intera comunità e dell'Amministrazione comunale. Naturalmente come prassi consolidata, si aspetta la telefonata del vincitore che ancora rimane sconosciuto. Voci lasciano intendere che la vincita non sia andata tanto lontana. La cittadina sinnica non è nuova a queste vincite, infatti qualche anno fa un fortunato francavillese fu autore di una cospicua vincita al Superenalotto percependo una pensione ventennale.

Oreste Roberto Lanza

