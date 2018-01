Chiaromonte, vinti centomila euro al 10eLotto

Creato Martedì, 09 Gennaio 2018 14:09

"10eLotto fortunato" a Chiaromonte centro della valle del Sinni, dove - nella ricevitoria Sarubbi, in via San Pasquale n°17 - è stata realizzata "una vincita da centomila euro con una giocata da tre euro". Da Lottomatica fanno sapere che si tratta della vincita più alta d'Italia in questo concorso, e che "il fortunato giocatore ha confrontato in diretta sul monitor i dieci numeri giocati con i 20 numeri estratti indovinandone nove su dieci e grazie al 'Doppio Oro', l'opzione di gioco del 10eLotto, ha potuto realizzare una vincita così importante".

