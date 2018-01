Senise, altri tre furti in appartamento

Creato Mercoledì, 10 Gennaio 2018 00:07

Nella serata di oggi sono ritornati in azione i ladri a Senise. Questa volta ad essere prese di mira sono state tre abitazioni, ubicate in diverse zone della cittadina sinnica. I malviventi sono entrati in azione verso le ore 18.00, quando, casualità della cosa, era in corso una celebrazione religiosa in Chiesa Madre. Secondo la ricostruzione dei proprietari, approfittando della loro assenza, i malviventi si sono introdotti all’interno delle abitazioni scassinando finestre, e porte d’ingresso. Incuranti dell’ora, si sono dati da fare portando avanti il proprio lavoro determinati ad arraffare quanto più possibile. Denaro, gioielli, armi e orologi di valore per diverse migliaia di euro è stato quanto racimolato durante i raid. Forzata anche una cassaforte, con alcuni orologi e banconote al suo interno. I ladri, si sono dileguati poi velocemente facendo perdere le proprie tracce. Sono in corso adesso le indagini da parte dei Carabinieri della compagnia di Senise.

C.S. Redazione – BN.net

